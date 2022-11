Criminelen maken psychische klachten Medibank-klanten openbaar

De criminelen die wisten in te breken op systemen van de Australische zorgverzekeraar Medibank en daar gegevens van 9,7 miljoen mensen buitmaakten zijn nu ook begonnen om informatie over psychische klachten van klanten openbaar te maken, alsmede andere aandoeningen, zoals hartklachten, diabetes, astma, kanker en dementie. Dat laat The Sydney Morning Herald weten en is ook door Medibank bevestigd.

De aanvallers dreigden de gestolen data openbaar te maken tenzij Medibank losgeld zou betalen. Vorige week liet de zorgverzekeraar weten dat het dit niet zou doen. Daarop begonnen de criminelen met het publiceren van gestolen medische dossiers. Daarin staat onder andere dat mensen zijn gediagnosticeerd of behandeld voor alcoholmisbruik, drugsverslaving en HIV. Vanwege de publicatie van gestolen medische gegevens die aan Medibank waren toevertrouwd zouden verschillende klanten een massaclaim overwegen.

Vandaag hebben de aanvallers meer dossiers online geplaatst, onder andere met informatie over mentale gezondheidsproblemen van Medibank-klanten. Later deze week staat een aandeelhoudersvergadering van de zorgverzekeraar gepland. Hoe de aanvallers op de systemen konden inbreken is nog altijd onbekend. Naar aanleiding van de aanval heeft de Australische politie bedrijven opgeroepen om ervoor te zorgen dat hun systemen zijn beveiligd en criminelen geen losgeld te betalen.

Het datalek bij Medibank is het tweede grote gevoelige datalek waar Australië in korte tijd mee te maken krijgt. Daar wist een aanvaller, volgens de Australische overheid op kinderlijk eenvoudige wijze, de gegevens van zo'n tien miljoen Australiërs in handen te krijgen, zo'n veertig procent van de totale bevolking.