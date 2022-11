Europese privacytoezichthouder wil algemeen verbod op geavanceerde spyware

De Europese privacytoezichthouder EDPS wil dat er een algemeen verbod komt op het ontwikkelen en gebruik van geavanceerde spyware zoals Pegasus en Predator. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties zou dergelijke spyware morgen worden ingezet. Daarnaast moet voorgestelde Europese wetgeving om journalisten tegen geavanceerde spyware te beschermen worden uitgebreid. Dat laat de EDPS vandaag in een opinie weten.

De Europese Commissie presenteerde afgelopen september een nieuw wetsvoorstel dat het gebruik van spyware tegen mediaorganisaties, journalisten en hun gezinnen verbiedt, behalve als de nationale veiligheid in het geding is of er onderzoek naar misdrijven wordt gedaan. De European Media Freedom Act moet onder andere het bespioneren van journalisten tegengaan.

De afgelopen maanden is gebleken dat spyware is ingezet voor het bespioneren van onder andere journalisten in Frankrijk, Griekenland en Hongarije. Alleen wanneer de nationale veiligheid in het geding is, waar de lidstaten zelf over gaan, of bij onderzoek naar bepaalde misdrijven wil de Europese Commissie de inzet van spyware toestaan. Het gaat dan om terrorisme, mensenhandel, kindermisbruik, wapenhandel, moord, orgaanhandel, kidnapping, gewapende overvallen, verkrachting en misdrijven die binnen de jurisdictie van het Internationaal Strafhof vallen.

Volgens de Europese privacytoezichthouder schiet het wetsvoorstel op verschillende vlakken tekort. Zo geldt het voorstel niet voor alle journalisten, maar alleen die werkzaam zijn voor mediabedrijven. Freelancers of zelfstandige journalisten worden niet door het voorstel beschermd. De EDPS wil dat het voorstel voor alle journalisten geldt. Daarnaast heeft de toezichthouder twijfels over de effectiviteit van het voorstel. De huidige uitzonderingen om journalisten toch te bespioneren bieden onvoldoende waarborgen en juridische zekerheid.

De enige echte oplossing om fundamentele rechten en vrijheden in de Europese Unie tegen geavanceerde spyware te beschermen, waaronder mediavrijheid, is een algemeen verbod op de ontwikkeling en het gebruik ervan, aldus de toezichthouder. Alleen in zeer beperkte, extreem nauwkeurig beschreven uitzonderingen zou inzet mogelijk zijn, met aanvullende robuuste waarborgen. De EDPS doet dan ook zeven aanbevelingen om het wetsvoorstel aan te passen.