Overheid waarschuwde dit jaar al 4300 bedrijven voor kwetsbare systemen

Het Digital Trust Center (DTC) van het ministerie van Economische Zaken heeft dit jaar al 4300 bedrijven voor kwetsbare systemen gewaarschuwd. Vorig jaar ging het nog om 361 notificaties. De waarschuwingen die tot en met september werden gedaan hadden betrekking op totaal 43 kwetsbaarheden tegenover 15 beveiligingslekken in 2021. Dat laat minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken op vragen van de commissie voor Digitale Zaken weten.

Het DTC informeerde het bedrijfsleven via de eigen website al over bekende beveiligingslekken, maar neemt sinds vorig jaar zomer ook contact op met ondernemingen als die van kwetsbare software gebruikmaken of zijn gecompromitteerd. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) waarschuwt de Rijksoverheid en vitale bedrijven voor cyberdreigingen. Om niet-vitale bedrijven te kunnen waarschuwen is het DTC een informatiedienst gestart.

Vorig jaar waren er in totaal vijftien aanleidingen voor de informatiedienst van het DTC om in actie te komen. Het ging onder andere om waarschuwingen over kwetsbaarheden in Microsoft Exchange en Pulse Connect Secure en gelekte wachtwoorden voor Fortinet vpn-servers. Ook waarschuwt de dienst voor verkeerd geconfigureerde servers.

Dit waarschuwen kan zowel via e-mail als telefoon. "Als we een bedrijfsnaam en telefoonnummer kunnen vinden, dan gaan we bellen. Als dit niets oplevert, zoeken we een e-mailadres. Als er veel bedrijven tegelijk gewaarschuwd moeten worden, is het efficiënter om te e-mailen dan bellen", aldus de overheidsinstantie.