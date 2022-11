D66, Volt en PvdA willen overheidssubsidie voor ethische hackers

D66, Volt en de PvdA willen dat er een meerjarige overheidssubsidie voor ethische hackers komt, omdat die volgens de partijen een "cruciale rol" vervullen in het signaleren van digitale kwetsbaarheden bij vitale organisaties en andere bedrijven en organisaties en zo de Nederlandse samenleving en economie tegen sabotage en spionage beschermen. De partijen hebben daarvoor vandaag in de Tweede Kamer een motie ingediend.

De partijen stellen in de motie dat ethische hackercollectieven dit op vrijwillige basis doen en dit een risico voor de continuïteit vormt. Om ervoor te zorgen dat dergelijke collectieven hun werk blijven doen willen D66, Volt en de PvdA dat er volgend jaar een meerjarige subsidieregeling wordt geopend om ethische hackercollectieven duurzaam te kunnen financieren. De Tweede Kamer moet nog over de motie stemmen.

Het Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) is een bekende Nederlandse vrijwilligersorganisatie die zich bezighoudt met het scannen naar kwetsbare systemen op internet zodat betrokken organisaties vervolgens kunnen worden gewaarschuwd. Daarnaast doet het beveiligingsonderzoek naar software. Het DIVD werd bekend nadat het een kritieke kwetsbaarheid in de software van Kaseya ontdekte. Vorig jaar ontving het DIVD vanuit het Digital Trust Center van de Rijksoverheid een subsidie van bijna 198.000 euro.