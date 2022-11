Apple in VS aangeklaagd voor het illegaal tracken van appgebruik

Apple is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het illegaal tracken van hoe gebruikers de apps op hun iPhone of iPad gebruiken, ook al hebben die aangegeven dat ze niet gevolgd willen worden. Zo biedt Apple App Tracking Transparency (ATT), waarbij apps aan iOS-gebruikers toestemming moeten vragen om hen te volgen of de advertising identifier van het toestel te gebruiken.

Een andere optie waarmee gebruikers hun privacy kunnen beschermen is het instellen van iPhone of iPad Analytics. Ondanks deze instellingen verzamelt Apple nog steeds allerlei persoonlijke informatie van gebruikers in de eigen apps, aldus de aanklacht. Daarmee schendt Apple de privacy van gebruikers en maakt het zich schuldig aan het opzettelijk misleiden van gebruikers, aldus de aanklacht. De klagers willen dan ook een schadevergoeding van Apple, meldt Bloomberg.

Voor hun aanklacht wijzen ze mede naar recent privacyonderzoek waarover Gizmodo begin deze maand berichtte. Volgens het onderzoek wordt bij het gebruik van verschillende Apple-apps nog steeds data naar Apple gestuurd, ook al staat iPhone of iPad Analytics uitgeschakeld.

Afgelopen september liet CNBC weten dat Apple door de introductie van ATT veel meer aan advertenties verdient en inloopt op Facebook en Google. Volgens een expert gelden de beperkingen van ATT, die bijvoorbeeld Facebook hard raken, niet voor Apple.