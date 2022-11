Opera integreert video-app TikTok binnen desktopversie browser

Browserontwikkelaar Opera heeft besloten om de populaire video-app binnen de desktopversie van Opera te integreren. Het is daarmee naar eigen zeggen de eerste browser die standaard van TikTok is voorzien. Gebruikers moeten de app wel eerst zelf inschakelen, aangezien die standaard staat uitgeschakeld.

Gebruikers kunnen via de geïntegreerde TikTok-versie zowel content bekijken als eigen content uploaden. Vorige week liet de ChristenUnie weten dat het mede vanwege privacyzorgen TikTok wil verbieden. "TikTok biedt onvoldoende bescherming aan kinderen, schendt privacywetgeving en is voornemens data van gebruikers door te sturen naar China, waardoor het ook een veiligheidsvraagstuk wordt. Dit alles maakt dat het tijd is voor de overheid om in te grijpen", aldus ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder.