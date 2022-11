BelastingTelefoon vanwege mislukte software-update niet bereikbaar

De BelastingTelefoon is door een mislukte software-update sinds zondagavond niet bereikbaar. "Momenteel werken niet al onze it-systemen naar behoren. Dit heeft te maken met een interne technische migratie die dit weekend is uitgevoerd. Deze kon niet volledig succesvol worden afgerond", aldus de fiscus op de eigen website.

Een woordvoerder laat tegenover NU.nl weten dat de problemen ontstonden bij het uitvoeren van een software-update dit weekend. "De eerste update ging niet goed. Na een tweede poging werkten de meeste systemen weer, met uitzondering van die van de BelastingTelefoon. Het probleem is dat binnenkomende telefoontjes niet kunnen worden doorgeschakeld."

Op de eigen website laat de Belastingdienst verder weten dat er aan een oplossing wordt gewerkt. "Helaas is de storing nog niet verholpen. De BelastingTelefoon is nog niet bereikbaar. We werken hard aan een oplossing. Zodra er meer nieuws is, dan kunt u dit hier lezen. Onze excuses voor het ongemak." Wie een urgent probleem heeft kan via de website van de Belastingdienst een terugbelverzoek indienen. Anders wordt gevraagd om morgen te bellen.