Belgische privacytoezichthouder geeft cookies volgend jaar prioriteit

De Belgische privacytoezichthouder GBA geeft volgend jaar cookies de hoogste prioriteit, alsmede functionarissen voor gegevensverwerking en smart cities. Dat heeft de Gegevensbeschermingsautoriteit vandaag in de vaststelling voor de prioriteiten van 2023 bekendgemaakt. Volgens de privacytoezichthouder moet het voor de uitvoering van haar taken een evenwicht vinden tussen enerzijds goede voorlichting over de geldende regels en anderzijds de handhaving ervan.

Dat wordt weerspiegeld in de prioriteiten voor volgend jaar, aldus de GBA. De meeste inspanningen van de GBA zullen gericht zijn op cookies en de functionarissen voor gegevensverwerking. "Aangezien een geharmoniseerd standpunt op Europees niveau hierover momenteel nog ontbreekt, zal de GBA ernaar streven haar standpunt inzake cookies nog uitdrukkelijker te formuleren", zo laat de toezichthouder weten.

In functionarissen voor gegevensbescherming, ook wel data privacy officer genoemd, ziet de GBA naar eigen zeggen een bondgenoot. De functionaris is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en speelt zowel een rol bij preventieve acties als controles.

Tevens wil de privacytoezichthouder volgend jaar kijken naar de regels voor de bescherming van persoonsgegevens in het kader van smart cities. De GBA heeft ook de aandacht gevestigd op de verschillende Europese initiatieven op het gebied van digitalisering, zoals de Data Governance Act (DGA), de Digital Services Act (DSA) en de Artificial Intelligence Act, die noodzakelijkerwijs gevolgen zullen hebben voor de privacytoezichthouder.