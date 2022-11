Kabinet wil dat politie geautomatiseerd saldo- en transactiegegevens kan opvragen

Het kabinet wil dat de politie, Belastingdienst en andere overheidsinstanties op geautomatiseerde wijze de saldo- en transactiegegevens van Nederlandse bankklanten kunnen opvragen. Daarnaast moeten banken bij het verstrekken van identificerende gegevens ook het e-mailadres, mobiele telefoonnummer en IMEI-nummer van hun klanten gaan doorgeven. Een wijzigingsbesluit dat dit mogelijk moet maken is vandaag ter consultatie aangeboden.

Eind 2020 werd de Wet verwijzingsportaal bankgegevens van kracht. Banken zijn wettelijk verplicht om zich op dit portaal aan te sluiten. Via het portaal kunnen politie, andere opsporingsdiensten en de Belastingdienst geautomatiseerd identificerende gegevens van bankklanten opvragen. Het gaat onder andere om de naam, het bankrekeningnummer en de status van de bankrekening die in bijna real-time beschikbaar zijn. Het kabinet wil dit nu verder gaan uitbreiden met saldo- en transactiegegevens, alsmede meer identificerende gegevens. Daarnaast moeten ook het CJIB en de Douane toegang tot het portaal krijgen. >/p>

"De Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens beoogt de geautomatiseerde levering van saldo- en transactiegegevens mogelijk te maken door Nederlandse banken met meer dan tweeëneenhalf miljoen rekeninghouders aan opsporingsdiensten. Dit zorgt voor een betere informatiepositie van opsporingsdiensten, doordat zij veiliger en sneller beschikken over de juiste saldo- en transactiegegevens", aldus een uitleg van het wetsvoorstel.

Verder wordt het mogelijk om via het verwijzingsportaal bankgegevens te vorderen van vermiste personen die zich hebben onttrokken aan verplichte zorg en kan de Belastingdienst het verwijzingsportaal gebruiken voor het vaststellen van de inningsstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is. Via Internetconsultatie.nl kan er tot 28 december van dit jaar door iedereen op het voorstel worden gereageerd.

Eind september waarschuwde de Raad van State nog dat er risico's kleven aan het geautomatiseerd opvragen en verstrekken van saldo- en transactiegegevens. "De drempel voor onnodige gegevensverstrekking wordt immers lager. Bovendien verschilt de reikwijdte van de vorderingsgrondslagen voor het verwijzingsportaal bankgegevens en de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan wil er sprake zijn van een rechtmatige gegevensverstrekking." Volgens de Raad van State is het dan ook belangrijk dat duidelijk wordt in hoeverre de voorgestelde waarborgen voor rechtmatige gegevensverstrekking in de praktijk effectief zullen zijn.