Maastricht UMC+ geeft ouders via eigen DigiD toegang tot medisch dossier kind

Het Maastricht UMC+ is een proef gestart waarbij ouders via hun eigen DigiD toegang tot het medisch dossier van hun kind kunnen krijgen. Toegang tot het medisch dossier van een kind vereist op dit moment een machtigingsproces van het ziekenhuis zelf. Dit kan via een papieren of digitale route. Ook komt het voor dat ouders het DigiD van hun minderjarige kind gebruiken.

Met de nieuwe oplossing kunnen ouders via hun eigen DigiD, zonder tussenkomst van het ziekenhuis, op het patiëntportaal van hun kind inloggen. Daarbij vindt eerst wel een check plaats of de ouder bevoegd is. Het ziekenhuis kan altijd zelf kiezen om een persoon geen toegang te geven, bijvoorbeeld wanneer een arts dit in het belang van het kind acht. Dit wordt dan vastgelegd door het ziekenhuis en zorgt dat digitale toegang niet wordt verstrekt.

De pilot gaat van start met ouders van kinderen onder de 12 jaar. Als de eerste ervaringen positief zijn zal de mogelijkheid tegen het einde van het jaar breed beschikbaar komen, zo laat DigiD-aanbieder Logius weten. Ook de groep 12 tot 16 jarigen wordt dan nader bekeken. Een oplossing voor deze groep vraagt een extra stap omdat kinderen in de leeftijd 12 tot 16 jaar toestemming moeten verlenen voor inzage in hun medische gegevens.