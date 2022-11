DuckDuckGo voor Android blokkeert nu trackers in andere apps

De op privacygerichte zoekmachine DuckDuckGo heeft aan de eigen Androidbrowser een feature toegevoegd waarmee gebruikers third-party trackers van bijvoorbeeld Facebook en Google in andere apps op hun toestel kunnen blokkeren. App Tracking Protection blokkeert niet alleen trackers in andere apps, maar laat ook zien wat die precies probeerden te verzamelen, zoals locatie, leeftijd of een digitale vingerafdruk van de telefoon.

Volgens DuckDuckGo zijn apps vaak voorzien van trackers die persoonlijke data naar tientallen derde partijen sturen, waardoor gebruikers zijn te volgen en er een nog gedetailleerder digitaal profiel van hen kan worden gemaakt. "Met die profielen kunnen trackingnetwerken manipuleren wat je online ziet, je advertenties laten zien gebaseerd op je gedrag en zelfs je data aan andere bedrijven verkopen, zoals datahandelaren, adverteerders en overheden", aldus DuckDuckGo.

De zoekmachine testte meerdere populaire gratis Android-apps. Daarvan bevatte 96 procent third-party trackers. Van deze groep stuurde 87 procent data naar Google en 68 procent naar Facebook. App Tracking Protection voor Android wil DuckDuckGo deze trackers blokkeren. Zodra de DuckDuckGo-app ziet dat een Android-app data naar een derde partij stuurt wordt het request geblokkeerd. De feature draait in de achtergrond en blokkeert automatisch gedetecteerde trackers. Hiervoor maakt de app gebruik van een lokale "vpn-verbinding", zo laat de zoekmachine weten.

DuckDuckGo noemt App Tracking Protection een betere versie van Apples App Tracking Transparency (ATT), dat ervoor zorgt dat apps toestemming aan gebruikers moeten vragen om hen te kunnen volgen. "Maar de meeste smartphonegebruikers maken gebruik van Android. Dus bieden we Androidgebruikers zelfs iets veel krachtiger. Schakel App Tracking Protection in en we blokkeren automatisch alle verborgen trackers die we in je apps als te blokkeren kunnen detecteren", aldus de zoekmachine.

App Tracking Protection bevindt zich nog in de bètafase. Eerder kwam DuckDuckGo al met een besloten bètatest, maar die is nu voor iedereen opengesteld. De DuckDuckGo Privacy Browser is volgens de Google Play Store meer dan tien miljoen keer gedownload.