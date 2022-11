Vastgelopen platformmigratie oorzaak van storing BelastingTelefoon

Een vastgelopen platformmigratie was de oorzaak dat de BelastingTelefoon, inclusief Toeslagen, en de DouaneTelefoon afgelopen maandag en dinsdag niet bereikbaar waren. Dat heeft staatssecretaris Van Rij van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Afgelopen vrijdag stond de migratie van één van de generieke platformen bij de Belastingdienst gepland. "Dit soort grote veranderingen worden gepland in het weekend om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. De geplande migratie is helaas halverwege vastgelopen, waardoor deze niet in het weekend voltooid is", aldus de staatssecretaris.

Omdat de migratie niet in het weekend kon worden afgerond kregen verschillende systemen van de Belastingdienst, Toeslagen en Douane met een storing te maken. Zo waren bepaalde interne pagina’s niet bereikbaar of konden medewerkers niet inloggen in de interne systemen. Ook de techniek die nodig is voor de systemen van de BelastingTelefoon en DouaneTelefoon was onderdeel van de migratie, waardoor die ook onbereikbaar werden.

Samen met de leverancier is het uiteindelijk gelukt om de migratie te voltooien. Gisteren bleek er nog een technisch probleem te zijn met het doorsturen van binnenkomend belverkeer. Het was wel mogelijk om burgers terug te bellen vanuit de BelastingTelefoon en de DouaneTelefoon, en medewerkers konden weer inloggen in systemen. Van Rij laat verder weten dat het nog onduidelijk is wat de exacte oorzaak en mogelijke andere gevolgen van de storing zijn.