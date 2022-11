CBS: groot deel Nederlanders bewaart oude smartphones, laptops en pc's

Een groot deel van de Nederlanders bewaart hun oude smartphones, laptops en pc's, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag. Met name oude mobiele telefoons verdwijnen in een la of doos. Van de door het CBS ondervraagde Nederlanders heeft 55 procent dit gedaan. Bijna een kwart heeft zijn oude toestel verkocht of weggegeven en veertien procent heeft die ingeleverd voor recycling. Het CBS heeft niet gevraagd of gebruikers eerst hun persoonlijke informatie van het toestel verwijderen of bijvoorbeeld een fabrieksreset uitvoeren.

Ook oude laptops worden vaak door Nederlanders thuis bewaard (42 procent). Zestien procent geeft aan de computer te hebben verkocht of weggegeven en vijftien procent heeft hem ingeleverd voor reclycling. Alleen bij oude pc's/desktops scoort recycling met 36 procent hoger dan het thuis bewaren (23 procent). Bijna één op de vijf Nederlanders verkoopt zijn oude pc of geeft die weg. Nog altijd verschijnen er onderzoeken waarbij er allerlei privégegevens op tweedehands harde schijven worden aangetroffen.