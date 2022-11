Politie ziet aangiftes en meldingen van WhatsAppfraude afnemen

Het aantal aangiftes en meldingen dat de politie van WhatsAppfraude ontvangt is aan het afnemen. "Deze fraude gaat aan het eigen succes ten onder", zegt Gijs van der Linden, teamleider van het meldpunt internetoplichting bij de politie, tegenover het AD. "Iedereen heeft er nu wel van gehoord. We zien nu een verschuiving naar de helpdeskfraude, dat er zogenaamd een telefoontje van de bank komt."

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden vorig jaar 26.000 Nederlanders slachtoffer van WhatsAppfraude, waarbij er 73 miljoen euro aan oplichters werd overgemaakt die zich voordeden als vriend of familie. De helft van hen betaalde minstens tweeduizend euro aan zogenaamde vrienden of familieleden. Op het hoogtepunt in 2020 ontving de politie zevenhonderd meldingen en aangiftes per week. Nu gaat het om vijfhonderd aangiftes en meldingen per maand. Een groot deel daarvan betreft pogingen tot oplichting.

Ook Rick van de Rest, werkzaam bij gerechtsdeurwaarder LAVG, stelt dat de daling is te danken aan de de voorlichting over deze fraudevorm. In oktober startte politie nog een campagne met Frans Bauer met de naam "App je even voor mij?”, om mensen voor WhatsAppfraude te waarschuwen.