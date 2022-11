Amerikaanse scholen dagenlang gesloten wegens ransomware-aanval

Scholen in meerdere Amerikaanse schooldistricten zijn wegens een ransomware-aanval drie dagen lang gesloten geweest. De aanval deed zich afgelopen weekend voor en zorgde ervoor dat scholen in Jackson en Hillsdale counties van maandag tot en met woensdag de deuren moesten sluiten. Het Jackson County Intermediate School District telt meer dan vijftien scholen en 24.000 leerlingen.

Om het herstel van de getroffen systemen niet te verstoren werd besloten de scholen te sluiten. Gisteren was de hersteloperatie afgelopen en konden leerlingen weer naar school. Het onderzoek naar de aanval is nog gaande. Zo is op dit moment nog onbekend of er gegevens van leerlingen zijn buitgemaakt. Hoe de aanvallers toegang tot het netwerk konden krijgen is nog niet bekendgemaakt.