Heijnen: anoniem internationaal reizen met openbaar vervoer niet overal mogelijk

Het is niet mogelijk om overal met het openbaar vervoer anoniem internationaal te reizen, zo heeft staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat laten weten. Daarnaast bestaat er een identificatieplicht voor reizigers in het openbaar vervoer. Dat schrijft de staatssecretaris in haar antwoorden op Kamervragen van de SP.

Aanleiding voor de Kamervragen van SP-Kamerleden Leijten en Alkaya zijn de rechtszaken van privacyactivist Michiel Jonker over anoniem reizen met het openbaar vervoer. Jonker had de Autoriteit Persoonsgegevens gevraagd om tegen vermeende privacy-inbreuken in het OV op te treden, waaronder het weigeren van internationale treintickets door NS-medewerkers aan stationsbalies als kopers hun gegevens niet aan de NS verstrekken.

De SP-Kamerleden wilden weten of het klopt dat het praktisch onmogelijk is om internationaal te reizen met het openbaar vervoer zonder het afgeven van persoonsgegevens. "Er zijn vanuit Nederland met de trein nog zo’n 200 bestemmingen te bereiken (in Duitsland, België en Luxemburg) waarvoor geen tenaamstelling vereist is en dus anoniem gereisd kan worden. Dit kan met een zogenaamd CT-ticket", reageert Heijnen. "Er is echter niet voor elke bestemming een CT ticket beschikbaar."

Volgens de staatssecretaris is het afgeven van persoonsgegevens bij vervoer niet ongebruikelijk. "Ook in de luchtvaart worden passagiersgegevens verstrekt, het gaat om Personal Name Records (PNR) en Advance Passenger Information (API) gegevens."

Leijten en Alkaya wilden ook weten of vervoersbedrijven een wettelijke verplichting hebben om te voorkomen dat mensen anoniem kunnen reizen, zowel nationaal als internationaal. "Er bestaat in Nederland geen algemene wettelijke plicht voor vervoersbedrijven om te voorkomen dat mensen anoniem kunnen reizen. Wel bestaat er een identificatieplicht voor reizigers in het openbaar vervoer", reageert Heijnen daarop.

De SP-Kamerleden vroegen verder hoe het niet anoniem kunnen reizen zich verhoudt tot het principe van vrij verkeer. Volgens de staatssecretaris wordt de identificatieplicht van EU-burgers wanneer zij zich naar een andere lidstaat begeven in beginsel niet bezien als een belemmering van het vrij verkeer van personen. "Voor zover deze vraag betrekking heeft op het afgeven van persoonsgegevens, betreft het recht op privacy geen absoluut recht."