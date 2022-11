Kabinet wil dat 95 procent mkb in 2030 basisniveau van digitalisering toepast

Het kabinet wil dat over acht jaar 95 procent van alle Nederlandse mkb-bedrijven een basisniveau van digitalisering toepast. Daarnaast moet 75 procent gebruikmaken van de cloud, kunstmatige intelligentie en big data. Nederland zou dan in de Europese top-3 staan wat betreft de toepassing van digitale technologie├źn door het mkb. Dat laat het ministerie van Economische Zaken vandaag weten.

Uit recent onderzoek van het ministerie van Economische Zaken blijkt echter dat het "digitale bewustzijn" van ondernemers beter kan. Het kabinet zegt dat het mkb-bedrijven actiever gaat ondersteunen bij cybersecurity, om zo te voorkomen dat processen stil komen te liggen. Zo kan straks specifieke informatie over cyberdreigingen, kwetsbaarheden en beveiligingsincidenten worden gedeeld met individuele bedrijven.

Het plan voor de verdere digitalisering van het mkb is onderdeel van de kabinetsstrategie Digitale Economie van minister Adriaansens van Economische Zaken waarmee de ministerraad vandaag heeft ingestemd. In de strategie staat ook dat straks alle burgers en bedrijven toegang moeten hebben tot internet met een snelheid van tenminste 1 Gigabit per seconde.