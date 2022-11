Minister: senioren zijn makkelijk slachtoffer voor online fraude

Senioren zijn een makkelijk slachtoffer voor online fraude, zoals phishing, spoofing en WhatsAppfraude. De overheid neemt echter maatregelen om de groep weerbaarder te maken, zo stelt minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid. De bewindsvrouw reageerde op vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de begroting van het ministerie.

De commissie wilde van de minister weten wat er wordt gedaan om te voorkomen dat slachtoffer van fraude worden, en hoe deze groep weerbaarder wordt gemaakt. "Hoe kunnen we ervoor zorgen dat digitale diefstal van spaargeld niet meer plaats zal vinden?", zo vroeg de commissie.

"Senioren zijn voor verschillende delicten een makkelijk slachtoffer. Dit geldt ook voor online fraude. Via onder andere phishing, spoofing, of vriend in nood fraude wordt spaargeld van deze doelgroep gestolen", reageert Yesilgoz. Ze voegt toe dat de overheid bij de aanpak van fraude zich richt op preventie, het opwerpen van technische barrières, slachtofferhulp, opsporing en vervolging en het delen van expertise en informatie.

Zo wordt elk jaar in april een campagne gestart om senioren voor verschillende fraudevormen te waarschuwen. "Veel ouderen worden ook bereikt voor voorlichting op de 50+ beurs in Utrecht en omroep Max", voegt de minister toe. In oktober startte politie nog een campagne met Frans Bauer met de naam "App je even voor mij?”, om mensen voor WhatsAppfraude te waarschuwen.

Uit Eurostat-onderzoek blijkt dat Nederlanders 79 procent van de Nederlanders tussen van 16-75 jaar over digitale basisvaardigheden beschikt. Dat ligt boven het EU-gemiddelde van 58 procent. Er bestaan echter grote verschillen tussen leeftijdsgroepen en opleidingsniveaus. Vorig jaar stelde toenmalig staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken dat het nodig is dat zowel ouderen als lager opgeleiden hun vaardigheden verbeteren.