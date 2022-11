Onderzoek: door Apple verzamelde iPhone-gebruiksdata niet anoniem

De informatie die Apple verzamelt over het gebruik van iPhones en iPads is niet anoniem, ook al claimt het techbedrijf van wel. Dat stellen onderzoekers van softwarebedrijf Mysk op basis van eigen onderzoek. In het privacybeleid van Apple staat dat "iPhone-analysegegevens kunnen details bevatten over de specificaties van de hardware en het besturingssysteem, statistische gegevens over de prestaties en gegevens over je gebruik van je apparaten en de apps. Je identiteit kan niet worden achterhaald aan de hand van deze gegevens."

Volgens de onderzoekers van Mysk bevatten de naar Apple verstuurde analysegegevens een Directory Services Identifier (DSID), een uniek identificatienummer voor het identificeren van iCloud-accounts. "Dat houdt in dat Apples analytics je persoonlijk kan identificeren", aldus de onderzoekers op Twitter. "Apple stelt in het privacybeleid dat de verzamelde data je niet persoonlijk identificeert. Dat is niet juist." Eerder hadden de onderzoekers aangetoond dat Apples App Store data naar het techbedrijf blijft sturen, ook al hebben gebruikers analytics uitgeschakeld.

De onderzoekers merken op dat het DSID is gekoppeld aan de naam, e-mailadres en data in het iCloud-account van de gebruiker. Daarnaast wordt het DSID ook door andere Apple-apps voor analytics verstuurt. Afsluitend stellen de onderzoekers dat iOS-gebruikers drie zaken moeten onthouden: De App Store stuurt uitgebreide informatie over gebruikers naar Apple, dit is niet te stoppen en de analyticsgegevens zijn direct aan de gebruiker gekoppeld en dus niet anoniem. Wegens het tracken van het appgebruik is Apple onlangs in de VS aangeklaagd.

Naast het privacybeleid voor analytics heeft Apple een apart privacybeleid voor het tracken van gebruikers in de App Store. "Om manieren te vinden om de Stores te verbeteren, gebruiken we informatie over je surfgedrag, aankopen, zoekopdrachten en downloads. Deze bestanden worden bewaard met je IP-adres, een unieke willekeurige ID (indien beschikbaar) en Apple ID wanneer je bij de App Store of andere online Stores van Apple bent ingelogd", waarmee Apple aangeeft dat het gebruikers in de App Store uitgebreid volgt. Apple heeft nog niet op de bevindingen van de onderzoekers gereageerd.