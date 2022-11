Kritieke kwetsbaarheid in Tailscale-client maakt overnemen systemen mogelijk

Onderzoekers hebben in de Tailscale-client voor Windows een kritieke kwetsbaarheid ontdekt waardoor aanvallers op afstand systemen kunnen overnemen. Alleen het bezoeken van een malafide of gecompromitteerde website is voldoende, er is geen verdere interactie van gebruikers vereiste om remote code execution mogelijk te maken. Tailscale heeft een beveiligingsupdate uitgebracht, maar gebruikers moeten die handmatig installeren, aangezien de software niet over een automatische updatefunctie beschikt.

Tailscale is een service voor het opzetten van een mesh vpn. Waar traditionele vpn's al het verkeer via een centrale gateway-server laten lopen, creëert Tailscale een op het WireGuard vpn gebaseerd peer-to-peer mesh-netwerk. De informatie over ip-adressen van nodes op het netwerk, controle van gebruikers, Wireguard public keys en andere zaken voor het netwerk worden door een centraal "control plane" verstuurd.

Door middel van dns rebinding is het mogelijk om Windows-clients van Tailscale verbinding met een malafide coördinatieserver te laten maken. Dns rebinding is een techniek waardoor een aanvaller de same-origin policy van de browser kan omzeilen en toegang kan krijgen tot apparaten op het lokale netwerk van de gebruiker. Via de malafide coördinatieserver is het vervolgens mogelijk om de instellingen van de Windows Tailscale-client aan te passen en die een bestand te laten downloaden en uitvoeren, zonder enige interactie van de gebruiker.

De kwetsbaarheid, aangeduid als CVE-2022-41924, werd gevonden door onderzoekers Jamie McClymont en Emily Trau. Ze waarschuwden Tailscale op 16 november. Zeven uur na de melding waren de problemen verholpen en ontvingen de onderzoekers een beloning van 10.000 dollar, ook al heeft Tailscale geen bugbountyprogramma voor het belonen van bugmeldingen. Tailscale adviseert gebruikers van de Windows-client om te updaten naar versie 1.32.3.