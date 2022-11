Politie haalde dit jaar al honderden malafide webshops offline

De politie heeft dit jaar al ruim driehonderd malafide webshops offline gehaald, die bij elkaar voor meer dan 3,7 miljoen euro schade veroorzaakten. Dat is bijna een miljoen euro meer dan in heel 2021, terwijl de feestdagen nog moeten komen. Vermoedelijk ligt het daadwerkelijke schadebedrag nog hoger omdat niet iedereen aangifte doet, zo laat de politie weten.

Dit jaar kwamen er al meer dan tienduizend aangiften van fraude via malafide webshops bij de politie binnen. Een stijging van 67 procent ten opzichte van 2018, het laatste jaar voor de coronapandemie. Na de laatste lockdown begin 2021 nam het aantal aangiftes af, maar dat ligt nog altijd aanmerkelijk hoger dan het niveau van voor de eerste lockdown in 2019.

In totaal zijn er dit jaar al 328 frauduleuze webshops door de politie offline gehaald. Het gemiddelde schadebedrag van gedupeerde klanten bedraagt bijna 360 euro. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2021. Het totale schadebedrag over dit jaar heeft de 3,7 miljoen euro gepasseerd. Volgens de politie is het opvallend dat fraudeurs steeds meer gebruik maken van buitenlandse bankrekeningen.

Om mensen voor malafide webshops te waarschuwen zijn de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Consumentenbond, het Europees Consumentencentrum (ECC), de Fraudehelpdesk en het Landelijk Meldpunt Internetoplichting (LMIO) van de politie vandaag de campagne "Ken je de webshop nog niet? Eerst reviews checken, dan bestellen" gestart. De campagne wijst mensen erop dat veel problemen kunnen worden voorkomen als zij vooraf de betrouwbaarheid van onbekende webshops controleren.