VVD wil opnieuw opheldering over Chinese toezichtcamera's in NS-treinen

De VVD heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid opnieuw om opheldering gevraagd over de aanwezigheid van Chinese toezichtcamera's in treinen van de NS. Zo willen VVD-Kamerleden Rajkowski en Minhas onder andere weten of de door NS genomen mitigatiemaatregelen wel voldoende zijn en of het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) geen onderzoek naar de camera's kan uitvoeren.

Onlangs werd bekend dat NS voor 99 nieuwe intercity's die nog in gebruik moeten worden genomen zo'n vijfduizend toezichtcamera's heeft aangeschaft, wat neerkomt op vijftig camera's per trein. Aanleiding voor Rajkowski en Minhas om Kamervragen te stellen. Ze vonden het naar eigen zeggen onacceptabel dat miljoenen Nederlanders worden gefilmd door omstreden Chinese camera’s waarvan niet duidelijk is wat er met deze beelden wordt gedaan.

Daarop liet minister Yesilgoz weten dat NS geen camera’s van Chinese makelij op de stations heeft. Wel worden die in de treinen gebruikt. De vervoerder heeft verschillende maatregelen genomen om te voorkomen dat aanvallers van buitenaf bij de beelden of de besturing van de camera’s kunnen komen. Zo bevinden de toezichtcamera's zich in een afgesloten en beveiligd (intern) netwerk dat niet is gekoppeld aan het internet.

Rajkowski en Minhas hebben de minister nu aanvullend gevraagd of zij vindt dat de door NS genomen maatregelen wel voldoende zijn. "Kunt u concreet aangeven hoe de aanwijzing van het proces van vervoer van personen en goederen over de (hoofd)spoorweginfrastructuur als vitaal proces zich verhoudt tot de aanwezigheid van Chinese camera’s in treintoestellen, gegeven dat de Chinese overheid een offensieve cyberstrategie gericht tegen Nederland voert?", vragen de VVD-Kamerleden verder.

Yesilgoz moet ook duidelijk maken of ze bereid is om het NCSC onderzoek te laten doen naar de Chinese toezichtcamera's van NS. Als laatste is de minister gevraagd of ze kan uitleggen hoe de risico's voor de nationale veiligheid zijn meegewogen bij de aanschaf van de camera's door NS. Yesilgoz heeft drie weken om met een reactie te komen.