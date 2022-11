DigiD met tweefactorauthenticatie straks voor meer overheidsdiensten verplicht

De overheid gaat burgers die alleen een gebruikersnaam en wachtwoord voor DigiD gebruiken per brief informeren dat dit straks niet meer voldoende is en er ook een tweede factor is vereist. Sinds 1 oktober is het niet meer mogelijk om bij MijnBelastingdienst alleen met gebruikersnaam en wachtwoord in te loggen en dat zal straks ook voor MijnOverheid, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en Belastingdienst Toeslagen gaan gelden.

"Ik realiseer mij dat deze verandering voor veel mensen lastig is. Daarom informeer ik gebruikers binnen Nederland de komende periode via een persoonlijke brief naast alle communicatieactiviteiten die al vanuit de uitvoeringsorganisaties lopen", zo laat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten. Volgens de staatssecretaris gebruiken zo'n 215.000 mensen nog alleen een gebruikersnaam en wachtwoord.

In de brief wordt aanbevolen om gebruik te maken van de DigiD-app. De DigiD-app is echter alleen te gebruiken wanneer burgers een account bij de Amerikaanse techreuzen Apple of Google hebben. DigiD-geburikers kunnen naast de app ook sms als tweede factor blijven gebruiken. Deze optie blijft "vooralsnog behouden", aldus Van Huffelen. Een grote groep mensen maakt daar namelijk nog gebruik van, voegt de staatssecretaris toe.

De verplichte tweefactorauthenticatie voor het inloggen met DigiD gaat vanaf begin volgend jaar gelden voor MijnOverheid. Begin mei 2023 zal de SVB overstappen. Op een later moment volgt ook Belastingdienst Toeslagen.