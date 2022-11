"Criminelen stelen 675.000 wachtwoorden van Nederlandse computers"

Criminelen zijn er in geslaagd om in de eerste zeven maanden van dit jaar elfduizend Nederlandse computers met malware te infecteren en zo 675.000 wachtwoorden te stelen. Wereldwijd raakten in totaal 890.000 computers besmet en werden meer dan vijftig miljoen wachtwoorden buitgemaakt. Dat stelt securitybedrijf Group-IB op basis van eigen onderzoek. Onderzoekers van het bedrijf identificeerden 34 bendes die achter de aanvallen zitten en gebruikmaken van bekende malware zoals RedLine en Raccoon Infostealer.

Deze malware is in staat om inloggegevens uit Google Chrome, Mozilla Firefox en Opera te stelen, waaronder opgeslagen wachtwoorden en creditcardgegevens, browsercookies en auto-fill content. Verder kan de malware data van cryptowallet-extensies stelen, inloggegevens en chatlogs van Telegram en Discord, inloggegevens voor het Steam-platform en Amazon, vpn-wachtwoorden voor NordVPN, OpenVPN en ProtonVPN, FTP-inloggegevens die in FileZilla zijn opgeslagen en tekst uit specifieke bestanden.

Naast 675.000 wachtwoorden werden ook gegevens voor 4500 cryptowallets van Nederlandse computers buitgemaakt. De gestolen gegevens worden door de criminelen vervolgens doorverkocht of zelf gebruikt om mee te frauderen. De RedLine-malware is volgens Group-IB het populairst en wordt door 23 van de 34 groepen ingezet. Voor de verspreiding van de wachtwoordstelers maken de aanvallers gebruik van links die ze onder andere plaatsen in reacties op YouTube. Ook wordt de malware toegevoegd aan software of op forums geplaatst.

Group-IB adviseert gebruikers om geen software van verdachte bronnen te downloaden, voor de installatie van aparte virtual machines of alternatieve besturingssystemen gebruik te maken, geen wachtwoorden in browsers op te slaan en geregeld cookies uit de browser te verwijderen.

Eerder dit jaar wist de Nederlandse politie een Oekraïense man aan te houden die door de Verenigde Staten wordt gezocht en een sleutelrol zou hebben gespeeld bij de verspreiding en ontwikkeling van de Raccoon Infostealer. De malware werd van 2018 tot begin van dit jaar aangeboden als malware-as-a-service of "MaaS". Voor het gebruik van de malware werd zo'n tweehonderd dollar per maand betaald.