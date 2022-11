Overheid en SIDN verlengen akkoord over waarborging .nl-domein

Het ministerie van Economische Zaken en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) hebben het convenant over de waarborging van het .nl-domein tot 2029 verlengd. SIDN is sinds 1996 beheerder van het .nl-domein. Het convenant ziet toe op de continuïteit en stabiliteit van het domein, wat volgens het ministerie van groot belang is voor de Nederlandse maatschappij en economie.

Het eerste convenant stamt uit 2008. In 2015 is dit convenant, na een evaluatie, verlengd met een looptijd van zeven jaar. De afgelopen maanden is het convenant opnieuw geëvalueerd. Het ministerie zegt tevreden te zijn over de werking ervan en heeft besloten om het convenant te verlengen voor de periode tot 2029. Een van de belangrijkste conclusies uit de evaluatie is dat de stabiliteit van het .nl-domein in de afgelopen periode voldoende was geborgd.

De nameserverfunctie van het .nl-domein was ook in de afgelopen zeven jaar altijd bereikbaar. Deze functie zorgt ervoor dat internetgebruikers uitkomen bij de website die hoort bij de domeinnaam die ze invoeren in hun browser. Ook regelt deze verwijsfunctie dat e-mails gericht aan .nl-mailadressen op de juiste bestemming aankomen. "Door additionele maatregelen op basis van de vorige evaluatie en van buiten het convenant, is de continuïteit en stabiliteit van het .nl-domein verder versterkt", zo laat het ministerie weten.

"Het Nederlandse internetdomein is een van de grootste en veiligste domeinen in de wereld. Juist omdat het belang van het domein zo groot is voor ons land, is het een geruststellende gedachte dat we ons in het geval van ernstige calamiteiten die het .nl-domein bedreigen gesteund weten door het ministerie", zegt Roelof Meijer, algemeen directeur van SIDN. De Stichting is sinds 2019 onder de Wet beveiliging netwerk- en informatiesystemen (Wbni) aangewezen als aanbieder van essentiële diensten. Dat houdt in dat het beveiligingsincidenten moet melden en "passende maatregelen" moet treffen om systemen te beveiligen.