VideoLAN: Google weigert talloze websites met malware aan te pakken

Google weigert talloze websites aan te pakken die overduidelijk malware bevatten, zo stelt VideoLAN, ontwikkelaar van de populaire mediaspeler VLC. Volgens Jean-Baptiste Kempf, hoofd van VideoLAN, is het probleem tweeledig. In de eigen zoekresultaten wil Google geen websites verwijderen waarvan duidelijk is dat ze adware en spyware verspreiden en zich voordoen als legitieme opensourceprojecten. Deze malafide websites imiteren onder andere VLC, maar ook andere software. Ook worden advertenties die naar deze malafide websites wijzen niet verwijderd, aldus Kempf.

Het tweede probleem is de Safe Browsing-functie van Google. Via deze feature waarschuwt Google gebruikers tijdens het browsen voor malafide websites en downloads, zoals phishingsites en besmette apps. VideoLAN claimt dat het Google uitgebreid heeft uitgelegd wat sommige bestanden op de malafide websites doen. Toch krijgen gebruikers geen waarschuwing bij deze websites. Zo zou Google claimen dat de bestanden te groot zijn. Of dat alleen de installer wordt gecontroleerd. Die downloadt echter weer andere bestanden.

Kempf claimt dat dit al zeker tien jaar gaande is. Als voorbeeld wijst hij naar een Duitse VLC-website die spyware, adware en rootkits zou installeren. Google Chrome laat echter geen waarschuwing bij het bezoek aan de website zien. "Daarom kan ik zeggen dat Google Safe Browsing een grote grap is, en dat Google niets om de veiligheid van gebruikers geeft", aldus Kempf op Hacker News.