Ransomwaregroep steelt gevoelige data van politie in het Belgische Zwijndrecht

De criminelen achter de Ragnar Locker-ransomware zijn erin geslaagd om gevoelige data van de politie in het Belgische Zwijndrecht te stelen en hebben die vorige week online geplaatst. Volgens VTM Nieuws gaat het om duizenden documenten die informatie bevatten over flitsboetes, nummerplaten en zelfs telefonieonderzoek. In de online geplaatste bestanden waren ook foto’s te vinden van een mishandelde jongen die een klacht indiende tegen zijn vader.

De aanvallers zouden gegevens van 2006 tot september 2022 in handen hebben gekregen, waaronder duizenden proces verbalen. "Het datalek tast de privacy van iedereen die in contact kwam met de lokale politiezone stevig aan. En de oorzaak is simpel: een slechtbeveiligd politienetwerk”, schrijft Het Laatste Nieuws. "Het gaat voor alle duidelijkheid over gegevens op onze administratieve server en niet om politionele gegevens”, benadrukt korpschef Marc Snels tegenover Het Nieuwsblad. “Maar omdat we vanop deze servers ook communiceren met derden, is er mogelijk gevoelige informatie gelekt.”

De korpschef erkent dat er soms gevoelige data op het netwerk staat. "Ook al proberen we dat altijd alleen op het professionele netwerk te zetten", laat Snels aan VRT NWS weten. "Dat zijn dan menselijke fouten. Zo zijn er ook boetes en pv's gelekt. Ook foto's van kindermisbruik. Dat is heel pijnlijk natuurlijk." Volgens Het Laatste Nieuws wisten de aanvallers via een bruteforce-aanval binnen te komen.