Malafide file managers in Google Play Store installeren bankmalware

Onderzoekers hebben in de Google Play Store malafide file managers ontdekt die Androidtelefoons met bankmalware proberen te infecteren. Eén van de malafide file managers, "X-File Manager", was meer dan tienduizend keer gedownload. Eenmaal geïnstalleerd vraagt de malafide app aan gebruikers om een "update" te installeren om de installatie af te ronden, zo meldt antivirusbedrijf Bitdefender.

De update is een APK-bestand dat buiten de Google Play Store wordt aangeboden en de Sharkbot-malware bevat. Eenmaal actief kan SharkBot, via een overlay die over de echte bank-app van gebruikers wordt getoond, inloggegevens en andere informatie stelen. Ook is de malware in staat om sms-berichten te onderscheppen en te verbergen. Verder kan de malware aanvallers via remote control/ATS op afstand volledige controle over het toestel geven. De malafide file managers die Bitdefender ontdekte zijn inmiddels door Google uit de Play Store verwijderd.