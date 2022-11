Amsterdammer voor gewelddadige bitcoindiefstal veroordeeld tot zes jaar cel

Een 23-jarige Amsterdamse man is wegens de gewelddadige diefstal van 5,1 bitcoin vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar. Vorig jaar werd een man in Leeuwarden in zijn woning overvallen, waarbij hij het wachtwoord van zijn Ledger onder dwang moest afstaan. De Ledger is een wallet voor de opslag van cryptovaluta en toegankelijk door middel van een "seed phrase". De Ledger van het slachtoffer bevatte 5,1 bitcoin, die op dat moment een waarde van ruim 150.000 euro hadden.

De nu veroordeelde Amsterdammer had zich met twee anderen vermomd als KPN-medewerkers en lieten het slachtoffer weten dat de glasvezelkabel van de bovenbuurman een storing had. De glasvezelkabel zou ook door de meterkast van het slachtoffer heenlopen. Vervolgens werd het slachtoffer vastgepakt en kreeg te horen dat de mannen er voor zijn Ledger waren. Daarbij werd hij ook geslagen.

De politie liet in Opsporing Verzocht weten dat iemand mogelijk bewust of onbewust informatie over het slachtoffer heeft doorgespeeld aan de overvallers. De rechter stelde dat de verdachte en zijn handlangers het slachtoffer in hulpeloze toestand achtergelaten hebben in zijn woning. De man had hersenletsel en zwellingen rond de ogen waardoor hij maandenlang niet kon werken. Ook kampt de man nog altijd met de gevolgen van de woningoverval.

"De rechtbank is gelet op de ernst van het feit van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van langere duur de enige passende reactie is", aldus de rechter, die een gevangenisstraf van zes jaar oplegde. Daarnaast worden vier bitcoin die van de verdachte in beslag zijn genomen teruggegeven aan het slachtoffer. Ook moet de verdachte het slachtoffer een schadevergoeding van bijna 46.000 euro betalen.