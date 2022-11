VS verbiedt verkoop van apparatuur Dahua, Hikvision, Huawei en ZTE

De Amerikaanse overheid heeft de verkoop van telecommunicatieapparatuur en beveiligingscamera's van onder andere Dahua, Huawei, Hikvision en ZTE wegens zorgen over de staatsveiligheid verboden. Volgens de Amerikaanse toezichthouder FCC vormt de apparatuur van in totaal vijf Chinese bedrijven een "onacceptabel risico" voor de nationale veiligheid. Het gaat om nieuwe producten van Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision en Dahua.

De FCC stelt dat het verbod moet helpen om de Amerikaanse bevolking te beschermen tegen nationale veiligheidsdreigingen met betrekking tot telecommunicatie. Het verkoopverbod geldt niet met terugwerkende kracht. Videosurveillance- en telecomapparatuur die eerder al is goedgekeurd mag dan ook in de VS verkocht blijven worden. De FCC geeft echter aan dat het bezig is met nieuwe regels voor al eerder goedgekeurde producten. Daardoor zou mogelijk ook die goedkeuring kunnen worden ingetrokken.

Onlangs werden ook in de Tweede Kamer weer vragen gesteld over het gebruik van Chinese beveiligingscamera's in treinen van NS. Onlangs werd bekend dat NS voor 99 nieuwe intercity's die nog in gebruik moeten worden genomen zo'n vijfduizend toezichtcamera's heeft aangeschaft, wat neerkomt op vijftig camera's per trein. Aanleiding voor VVD-Kamerleden Rajkowski en Minhas om Kamervragen te stellen. Ze vonden het naar eigen zeggen onacceptabel dat miljoenen Nederlanders worden gefilmd door omstreden Chinese camera’s waarvan niet duidelijk is wat er met deze beelden wordt gedaan.