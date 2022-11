Minister wil opslag Nederlandse studentgegevens in Amerikaanse cloud niet verbieden

Minister Dijkgraaf van Onderwijs wil de opslag van Nederlandse studentgegevens bij Amerikaanse cloudproviders niet verbieden, zo heeft de bewindsman laten weten op Kamervragen van de SP. Uit onderzoek blijkt dat driekwart van alle leergegevens van studenten nu bij Microsoft of Amazon zijn ondergebracht. Eerder kwam ook al de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met een waarschuwing voor de afhankelijkheid van techbedrijven.

"Waarom hebben het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, universiteiten en hogescholen de waarschuwingen van experts in de wind geslagen en driekwart van hun studentgegevens opgeslagen bij datacenters van Microsoft en Amazon?", vroeg SP-Kamerlid Kwint aan de minister. Dijkgraaf stelt dat onderwijsinstellingen zelf de eigenaar en verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens zijn. "Ze zijn dan ook vrij en zelf verantwoordelijk voor het vormgeven en aangaan van samenwerkingen op het gebied van ict en het gebruik van clouddiensten."

De minister erkent dat de Nederlandse onderwijswereld, net als de rest van de maatschappij, op grote schaal de digitale diensten van een beperkte groep van grote Amerikaanse techbedrijven gebruikt. "In ons veld helpt SURF met het bevorderen of onderzoeken van mogelijke Europese alternatieven onder meer om vendorlock-in te voorkomen", voegt Dijkgraaf toe.

Kwint wilde ook van de minister weten of het klopt dat Amerikaanse opsporingsdiensten toegang kunnen hebben tot de studentgegevens van Nederlandse studenten. "De Cloud Act en wet- en regelgeving uit andere landen maakt het in theorie mogelijk dat opsporingsdiensten toegang krijgen tot deze gegevens", antwoordt Dijkgraaf. Volgens de minister kan een risicobeoordeling als uitkomst hebben dat een dergelijk risico niet onacceptabel groot is.

Dijkgraaf was ook gevraagd of hij het ermee eens is dat studentgegevens niet door commerciële partijen bewaard zouden moeten worden, maar dat vindt de minister van niet. "Universiteiten en hogescholen zijn vrij om de softwareleveranciers te kiezen die het beste bij hun activiteiten passen, of deze partijen nu een winstoogmerk hebben of niet. Uiteraard zijn de eerder genoemde waarborgen en risicoanalyses belangrijk bij het kiezen van leveranciers."

Als laatste stelde het SP-Kamerlid de vraag of de minister bereid is om met universiteiten in gesprek te gaan om een einde te maken aan het opslaan van studentgegevens bij techreuzen. Dijkgraaf wil dit doen, maar merkt daarbij wel op dat een einde maken aan het extern opslaan van gegevens geen uitgangspunt is door de autonomie die instellingen hebben en de risicoanalyses en maatregelen die door de instellingen worden toegepast.