Europol haalt 12.500 domeinen offline wegens namaakgoederen en online piraterij

Europol heeft tijdens een internationale operatie die van mei tot en met november plaatsvond samen met opsporingsdiensten uit 27 landen meer dan 12.500 domeinen offline gehaald wegens het aanbieden van namaakgoederen en online piraterij. Zo werden via de websites onder andere illegaal content van streamingdiensten en televisiezenders aangeboden.

Operation In Our Sites vond voor de dertiende keer plaats. Elk jaar gaat Europol samen met andere opsporingsdiensten op zoek naar websites die intellectueel eigendom of handelsmerken schenden. Bij deze editie van de operatie werden onder andere 12.500 websites offline gehaald, 32 servers gebruikt voor de illegale verspreiding van content van ruim tweeduizend televisiezenders uitgeschakeld en gingen vijftien online webwinkels die namaakgoederen op social media aanboden op zwart. Tevens werd er voor 3,8 miljoen euro aan namaakgoederen in beslag genomen.