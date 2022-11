Thunderbird volgend jaar zomer beschikbaar als e-mailclient voor Android

Thunderbird komt volgend jaar zomer ook beschikbaar als e-mailclient voor Android, zo hebben de ontwikkelaars laten weten. Zoals eerder al bekend werd gaat het niet om een compleet nieuwe app, maar wordt de K-9 Mail-app als basis gebruikt. Thunderbird is al jaren beschikbaar voor desktops, maar een mobiele versie ontbrak, ook al was dit iets waar gebruikers al lang om vragen.

K-9 Mail is in meerdere appstores beschikbaar en telt alleen in de Google Play Store meer dan vijf miljoen downloads. De hoofdontwikkelaar van de e-mailclient, Christian Ketterer, is inmiddels al onderdeel van het Thunderbird-ontwikkelteam geworden. Binnenkort verschijnt er een nieuwe versie van K-9 Mail waarin de vormgeving van het berichtenvenster is aangepast.

Op dit moment zien K-9 en Thunderbird er zeer verschillend uit, maar het is de bedoeling dat K-9 de komende maanden steeds meer in Thunderbird verandert. De uiteindelijke transitie naar "Thunderbird mobile" moet in de zomer van 2023 plaatsvinden.