Google bestempelt website Britse overheid als misleidende site

Google heeft door een combinatie van factoren de officiële website van de Britse overheid als een misleidende site bestempeld. Gebruikers kregen bij het downloaden van documenten, zoals pdf-bestanden, van Gov.uk de waarschuwing te zien. Google verzamelt informatie over allerlei malafide websites die zich bijvoorbeeld met phishing of malware bezighouden. Via de Safe Browsing-feature worden gebruikers van Chrome en andere browsers bij het bezoeken van deze websites gewaarschuwd.

Eind september werd een intern domein van de Britse overheid, dat niet beschikbaar is voor het publiek, door Google op de zwarte lijst van Safe Browsing gezet. Dat zou op zich geen gevolgen moeten hebben,maar door een misconfiguratie werd deze interne domeinnaam gebruikt bij het aanbieden van downloads via Gov.uk, zo blijkt uit een analyse van het incident.

De Britse overheid testte afgelopen september een intern domein op het publieke internet. Het ging om een subdomein van govuk.digital. Aangezien de geteste website leek op die van Gov.uk, zette Google niet alleen het subdomein, maar het hele domein govuk.digital op de Safe Browsing-lijst. Daardoor werd niet alleen de geteste website geraakt, maar alle tools die van govuk.digital gebruikmaken.

Door een configuratie-aanpassing werd het favicon dat op Gov.uk wordt gebruikt geladen vanaf govuk.digital. De browser herkende bij het laden van het favicon de "misleidende" website en liet gebruikers een waarschuwing zien. Na de ontdekking van het probleem kon dit binnen 24 uur worden opgelost. Naar aanleiding van het incident heeft de Britse overheid de richtlijnen rond het gebruik van interne domeinnamen herzien en gaat het de eigen monitoring verbeteren.