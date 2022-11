Let's Encrypt heeft sinds 2015 drie miljard gratis tls-certificaten uitgegeven

Certificaatautoriteit Let's Encrypt heeft sinds 2015 meer dan drie miljard gratis tls-certificaten uitgegeven die websites gebruiken voor het opzetten van een versleutelde verbinding en om zichzelf te identificeren. Op dit moment zijn er 310 miljoen websites actief die van een Lets Encrypt-certificaat gebruikmaken. De groei van https lijkt echter af te vlakken.

Let's Encrypt heeft een volledig versleuteld web als doel en wil dit bereiken door tls-certificaten gratis uit te geven en de installatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Toen de certificaatautoriteit begon was slechts een kwart van de websites via een https-verbinding beschikbaar. Inmiddels is dat meer dan tachtig procent. Hierdoor kunnen miljarden mensen het internet met meer privacy en security gebruiken, stelt Josh Aas, directeur van de Internet Security Research Group (ISRG), de organisatie achter Let's Encrypt.

Hoewel browsers tegenwoordig een waarschuwing laten zien bij het bezoeken van http-sites, blijkt uit cijfers van Let's Encrypt dat het percentage https-sites aan het afvlakken is. Zo maakt ongeveer 93 procent van de websites die Amerikaanse Firefox-gebruikers bezoeken gebruik van https. Een cijfer dat sinds april 2020 niet is veranderd. Wereldwijd gaat het om 82 procent van de websites die Firefox-gebruikers tegenkomen. Een cijfer dat al bijna drie jaar stabiel blijft.