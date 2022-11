Basisschoolleerling bestelt per ongeluk voor half miljoen euro aan lesmateriaal

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Een basisschoolleerling in Vught heeft per ongeluk voor 500.000 euro aan lesmateriaal besteld op de webshop van uitgever Malmberg, meldde de NOS onlangs. Dit mede vanwege de zo te lezen afwezige authenticatie bij de uitgever. Het is opgelost maar hoe zou dit juridisch hebben uitgepakt en zou dan die securityfout zwaar hebben meegewogen?

Antwoord: Het is nogal een verhaal inderdaad. Een jongen uit groep 7 kon niet inloggen in het online rekenprogramma. Zoekend naar een oplossing kwam hij op de site van Malmberg, waar het aanmaken van een account voor de webshop een fluitje van een cent bleek. En kennelijk dus ook het doorlopen van het bestelproces.

De bestelling viel direct op bij medewerkers van uitgever Malmberg, het gebeurt ook niet elke dag dat je van een nieuwe klant een order van een half miljoen krijgt. Snel onderzoek onthulde dat er geen order vanuit een medewerker was geplaatst, waarna de naam werd herleid tot een jongen uit groep 7.

Wat ging hier nu mis? Kennelijk mocht je bij de webshop van Malmberg een account aanmaken voor een school enkel op basis van (de domeinnaam uit) het e-mailadres van de school. Waardoor deze leerling (ja, in groep 7 heb je een schoolmailadres) dus een account kon maken, en vervolgens kon bestellen op factuur. Er was dus geen validatie van het mailadres of de identiteit van de aanvrager van het account. Kennelijk had iedere leraar daar net zo makkelijk een account kunnen maken en kunnen bestellen wat zhij wilde.

Hoe bindend was dat geweest? In dit geval was het sowieso niets geworden voor Malmberg: de order was kennelijk zeer opvallend, en dan moet je eraan twijfelen. En als je twijfel hebt of moet hebben, dan mag je niet gerechtvaardigd vertrouwen op de juistheid van de wilsuiting (zoals dat juridisch heet) en kun je de wederpartij er niet aan houden. Zie ook die zaak waarin Bol.com in een phish trapte, die hadden ook beter moeten opletten.

Als het nou één lesboek was geweest, dan was dat misschien anders komen te liggen. Het is niet raar dat een school een boek bijbestelt, en dan doet het er eigenlijk ook niet toe hoe de inkoper heet. Misschien juist wel niet, omdat het dan gaat om een sproetje tijdens het leerjaar. Dus die order zou afgehandeld worden, en dat zou dan terecht zijn omdat de afgesproken authenticatie neerkwam op “inkopers hebben een e-mailadres van het domein van school”. Dan is het afgesproken proces gevolgd, de order was verder normaal en dan hoef je als verkoper geen nader onderzoek te doen. Dat ene boek had de school dan moeten betalen.

Het is overigens nu aangepast: nieuwe accounts bij Malmberg moeten voortaan eerst worden goedgekeurd door de directeur en het hoofd van de ICT. De leerling kreeg een gesprekje, en daar laat men het bij. In de jaren tachtig had men dit denk ik als hacken gezien, in de jaren negentig had hij een baan als ict-securitymedewerker aangeboden gekregen, en in de jaren tien wellicht verwijdering van school wegens overtreding van de terms of service? Gelukkig klinkt deze school heel verstandig.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.