Aanvallers zoeken op grote schaal naar back-ups van WordPress-sites om zo inloggegevens te verkrijgen waarmee de website kan worden overgenomen. Dat stelt securitybedrijf Wordfence dat de afgelopen maand zeventig miljoen pogingen waarnam. WordPress beschikt over het bestand wp-config.php dat onder andere inloggegevens voor de database en secret keys bevat.

Informatie in het bestand kan aanvallers helpen om een website over te nemen. Het bestand is standaard binnen WordPress beschermd en niet toegankelijk. Een veelgebruikte methode om een back-up van wp-config.php te maken is door het bestand te kopieren en van een nieuwe extensie te voorzien, zoals .txt, .bak, of .html.

Wanneer beheerders dit bestand in de webdirectory achterlaten is het relatief eenvoudig voor aanvallers om deze bestanden te vinden. Dit kan bijvoorbeeld via Google, maar er zijn ook speciale scanners voor. Beheerders wordt dan ook aangeraden om hun back-ups niet in de webdirectory achter te laten. Volgens cijfers van marktvorser W3Techs draait 43 procent van alle websites op internet op WordPress.