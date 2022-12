LastPass waarschuwt gebruikers voor datalek met klantgegevens

Wachtwoordmanager LastPass heeft gebruikers gewaarschuwd voor een beveiligingsincident waarbij aanvallers toegang tot klantgegeven hebben gekregen. LastPass zegt dat het onlangs verdachte activiteit in een third-party cloudopslagdienst ontdekte die het deelt met partner GoTo. De aanvaller wist met gegevens die bij een ander beveiligingsincident afgelopen augustus werden gestolen toegang tot klantgegevens te krijgen.

Bij de aanval in augustus werd onder andere broncode en vertrouwelijke technische informatie van LastPass buitgemaakt. De verantwoordelijke aanvaller wist via het systeem van een ontwikkelaar toegang tot de ontwikkelomgeving van de wachtwoordmanager te krijgen. Volgens LastPass zijn de wachtwoorden van gebruikers bij het nu gemelde incident niet in gevaar. Op dit moment wordt de omvang van het datalek en welke informatie precies is gestolen onderzocht. Verdere details zijn niet gegeven.

Vanwege de succesvolle inbraak op de ontwikkelomgeving liet LastPass afgelopen augustus weten dat het de beveiliging ging aanscherpen, waaronder extra "endpoint security controls" en monitoring van systemen. Ook in de aankondiging van het nu onthulde datalek wordt gemeld dat het bedrijf beveiligingsmaatregelen en monitoring in de infrastructuur blijft uitrollen, maar exacte details ontbreken.