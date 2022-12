Onderzoek: geen privacy bij reparatie van computers en smartphones

Bij het laten repareren van computers en smartphones is geen privacy en lopen mensen het risico dat hun persoonlijke foto's en andere gegevens worden bekeken en gekopieerd, zo stellen onderzoekers van de University of Guelph in Canada. Voor het onderzoek werd er onder andere gewerkt met speciaal geprepareerde laptops waarmee werd bijgehouden wat reparateurs op de machines allemaal uitvoerden.

Het onderzoek bestond uit verschillende delen. Zo werd er als eerste gekeken of de winkels die smartphones en computers repareren over een privacybeleid of andere "controls" beschikken om de persoonlijke gegevens op de apparatuur van klanten te beschermen. Bij de meeste van de onderzochte reparatiewinkels bleek dit te ontbreken.

Voor het tweede onderdeel werd er met speciaal geprepareerde laptops gewerkt waarop allerlei foto's en andere persoonlijke documenten stonden. De onderzoekers hadden bij deze laptops opzettelijk de audio-driver uitgeschakeld, aangezien dit een goedkoop probleem is om te verhelpen en het niet nodig is om toegang tot bestanden van gebruikers te krijgen. Er werd gewerkt met drie laptops van een mannelijke persona en drie van een vrouwelijke persona.

Op basis van logbestanden werd vervolgens gekeken wat de reparateurs allemaal uitspookten. Die bleken onder andere foto's te kopiëren, alsmede een bestand met wachtwoorden. Ook werd de browsegeschiedenis bekeken. Sommige van de reparateurs probeerden hun sporen te verwijderen. Volgens de onderzoekers laat hun onderzoek zien dat een oplossing voor het probleem acties van verschillende partijen vereist, namelijk fabrikanten, ontwikkelaars van besturingssystemen, dienstverleners en toezichthouders.

Zo zouden fabrikanten de diagnostische interface kunnen standaardiseren en de mogelijkheid voor gastaccounts bieden, die beperkte toegang tot het apparaat hebben. Samsung introduceerde onlangs een "repair mode" waarbij alleen toegang tot standaard-apps kan worden verkregen en gebruikersdata niet toegankelijk is. Verder zouden ontwikkelaars van besturingssystemen logging-tools moeten maken die niet zijn te manipuleren. Reparatiewinkels dienen privacybeleid en maatregelen te introduceren om klantgegevens tegen malafide personeel te beschermen.