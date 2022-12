Verzet in België tegen het verminderen van het aantal geldautomaten

In België is verzet tegen plannen van de grote banken om het aantal geldautomaten in het land te verminderen. De banken Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC zijn het Batopin-project gestart, waarbij ze een netwerk van generieke geldautomaten willen opzetten, vergelijkbaar met de Geldmaat in Nederland.

"Digitaal betalen zit stevig in de lift. Vooral contactloze (kaart)betalingen en mobiel betalen met de smartphone vinden steeds meer ingang. Toch is een 100% cashless maatschappij nog niet voor morgen: contant geld blijft voor heel wat mensen een belangrijk hulpmiddel voor het beheer van hun financiën. Ook is het ons ultiem redmiddel als de technologie het laat afweten. Cash heeft dus zijn eeuwenoude bestaansrecht nog zeker niet verloren", zo laten de banken weten.

Het Batopin-project heeft als gevolg dat het aantal geldautomaten in België "drastisch" zal afnemen waardoor heel wat burgers geen toegang meer tot een geldautomaat hebben, zo waarschuwen consumentenorganisatie Testaankoop, ouderenbeweging Okra en non-profitorganisatie Financité. Naast de toegankelijkheid maken de organisaties zich zorgen over de kosten die de banken in rekening brengen voor het opnemen van geld bij een Batopin-automaat.

De drie organisaties vragen de Belgische regering om verdere afschaffingen van geldautomaten te blokkeren en op zijn minst terug te keren naar het aantal geldautomaten op 31 december 2021. "De belofte van een geldautomaat binnen vijf kilometer voor 95 procent van de bevolking is volstrekt onvoldoende, zeker nu Batopin cijfers presenteert die rekening houden met automaten op ‘vogelvlucht’-afstand."

Verder stellen de organisaties dat door een gebrek aan een wet die de banken verplicht de toegang tot contant geld te garanderen, het aantal geldautomaten dagelijks afneemt, evenals het aantal bankkantoren. België kende in 2020 en 2021 meer dan één filiaalsluiting per dag. "Hierdoor dreigt de digitale kloof nog groter te worden en daarom moet de regering onderhandelingen voeren die leiden tot een verplichting voor banken om de toegang tot een geldautomaat te garanderen", zo stellen Testaankoop, Okra en Financité.