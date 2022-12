NFI zet geautomatiseerde dna-analyse in voor alle sporen die politie opstuurt

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) zet het geautomatiseerde proces voor het analyseren van dna nu voor alle sporen in die de politie opstuurt. Vorig jaar ontwikkelde het NFI software om het volledige proces van dna-analyse te automatiseren. Hierdoor moeten opsporingsdiensten sneller over dna-analyses kunnen beschikken, wat kan helpen bij de opsporing. Veel stappen in het dna-laboratoriumproces waren al door het NFI geautomatiseerd, maar de laatste stap was nog altijd handmatig.

Daardoor zijn analyse van het dna-spoor, de interpretatie van het dna-profiel en de vergelijking van het profiel met personen binnen de zaak, alsmede het eenmalig vergelijk met de dna-databank voor strafzaken én de rapportage van de resultaten volledig geautomatiseerd. Sinds vorig jaar bracht het NFI de dna-monsters uit het reguliere werkproces ook al standaard in het geautomatiseerde proces.

Wanneer er een overeenkomst in de dna-database werd gevonden in het handmatige proces, werd die ook gevonden in het geautomatiseerde proces, maar dan sneller. In ruim drie kwart van de zaken werd de doelstelling van het terugkoppelen van de resultaten binnen drie werkdagen gehaald. Alleen in de beginperiode duurde het gemiddeld langer.

Sinds november vorig jaar loopt er een proef waarbij het geautomatiseerde proces in de regio Rotterdam wordt toegepast. Politie en het Openbaar Ministerie krijgen in die regio meteen de initiële resultaten van het geautomatiseerde analyseproces teruggekoppeld. Vandaag meldt het NFI dat het geautomatiseerde proces nu wordt ingezet voor alle sporen die de politie instuurt naar het NFI voor dna-profilering, analyse en interpretatie.