Softwareleverancier lekt gevoelige medische informatie duizenden kinderen

Een softwareleverancier in de Verenigde Staten heeft de gevoelige medische informatie van duizenden kinderen via een onbeveiligde database gelekt. Het bedrijf levert een webapplicatie waarmee scholen en ouders de diagnose en behandeling van kinderen met ADHD, autisme, leerproblemen en andere stoornissen kunnen bijhouden. Hiervoor moeten ouders onder andere via de applicatie allerlei vragen over hun kind invullen.

De ingevoerde data was echter voor iedereen op internet toegankelijk. Volgens onderzoeker Jeremiah Fowler zorgde een verkeerd geconfigureerd ip-adres ervoor dat het host-domein, inlogportaal en locatie van de database te achterhalen was. Deze database was zonder wachtwoord toegankelijk en bevatte meer dan 16.000 records. Elk record bevatte persoonlijke identificeerbare informatie van kinderen.

Het ging onder andere om naam, geboortedatum, adresgegevens, naam van de school, telefoonnummer ouders en uitgebreide beschrijving van fysieke of mentale gezondheidsproblemen. Deze informatie bestond onder andere uit medische diagnoses, voorgeschreven medicijnen, leerproblemen, geweld, misbruik en andere problemen, aldus Fowler. De onderzoeker waarschuwde de softwareleverancier waarna de database werd beveiligd.