Britse politie schiet ernstig tekort met digitaal forensisch onderzoek

De Britse politie schiet ernstig tekort met het uitvoeren van digitaal forensisch onderzoek, waardoor tienduizenden apparaten wachten om te worden onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van inspectiedienst HMICFRS (His Majesty’s Inspectorate of Constabulary and Fire & Rescue Services).

Voor het onderzoek werd gekeken naar hoe effectief de Britse politie is met het uitvoeren van digitaal forensisch onderzoek voor het veiligstellen van bewijsmateriaal en het beschermen van slachtoffers. Volgens de onderzoekers blijkt dat de politie de schaal van de uitdagingen waar het mee te maken heeft niet heeft bijgehouden. "In sommige gevallen ontdekten we dat de politie gewoonweg niet begrijpt wat digitale forensics inhoudt."

Zo zijn er zeker nog meer dan 25.000 apparaten die op een digitaal forensisch onderzoek wachten. En dit zijn niet eens alle apparaten die in het systeem staan. De inspectiedienst stelt dat de vertragingen in sommige gevallen zo ernstig zijn dat er kan worden gesteld dat politie slachtoffers laat vallen. Ook heeft de Britse politie geen "coherent plan" voor het oplossen van de huidige situatie.

Ook blijkt dat telefoons en mobiele apparaten van sommige slachtoffers, met daarop allerlei persoonlijke informatie en contacten, maandenlang door politie werden vastgehouden. Dit is niet in het belang van het justitieel systeem. Om de situatie te verergeren zijn er geen standaarden of toezicht. Daardoor worden slachtoffers van ernstige misdrijven vaak slechter geholpen, zo stelt de inspectiedienst.

Een ander probleem waar de Britse politie mee te maken heeft is de grote hoeveelheid data op apparaten. Voor het veiligstellen en opslaan van afbeeldingen en andere bestanden is nog geen oplossing gevonden en de hoeveelheid data zal alleen maar toenemen. Het ziet er dan ook niet goed uit, zo stelt de inspectie, die vindt dat de Britse politie meer moet doen voor de ontwikkeling van digitaal forensisch onderzoek (pdf).