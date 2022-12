New Orleans draait verbod op gebruik gezichtsherkenning terug voor politie

De Amerikaanse stad New Orleans introduceerde twee jaar geleden een verbod op het gebruik van gezichtsherkenningstechnologie door politie, maar heeft besloten om dit terug te draaien. Privacyorganisaties maken zich zorgen. Het stadsbestuur besloot vanwege oplopende misdaadcijfers afgelopen zomer overstag te gaan. Volgens de burgemeester zal het terugdraaien van het verbod voor meer openbare veiligheid zorgen.

De politie van New Orleans claimt dat de toepassing van de technologie beperkt is. Zo is het niet mogelijk om op basis van een match iemand aan te houden of een huiszoekingsbevel te krijgen. De techniek is alleen te gebruiken om iemand te identificeren, zodat die verder kan worden onderzocht als mogelijke verdachte. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging ACLU stelt dat gezichtsherkenning nog niet klaar is om nu te worden uitgerold.

"Mensen in deze stad maken zich terecht zorgen over het geweld, maar we willen het goed doen en tools gebruiken die voor een oplossing zorgen, maar gezichtsherkenning is dat niet", zegt Chris Kaiser van de ACLU tegenover Fox News. Hij vindt dat het stadsbestuur vanwege de oplopende misdaadcijfers te snel heeft gehandeld om weer ruimte voor gezichtsherkenning te maken.