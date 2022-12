Grote ict-storing Pantar waarschijnlijk door inbraak op systeem

Pantar, het grootste werk-leerbedrijf van Amsterdam, heeft te maken gekregen met een grote ict-storing die waarschijnlijk door een inbraak op het systeem is veroorzaakt. Door de storing zijn sinds afgelopen maandag kantoorsystemen, waaronder de planningssoftware, niet of beperkt toegankelijk, zo laat het bedrijf aan de gemeente Amsterdam weten.

Vanwege de waarschijnlijke inbraak is uit voorzorg een groot aantal systemen uitgeschakeld. Een gespecialiseerd digitaal forensisch onderzoeksbureau onderzoekt op dit moment de situatie. "Dit bureau onderzoekt de systemen en herstelt deze op een veilige manier. Het herstel van de systemen kan enkele dagen duren", aldus Pantar in een brief aan de gemeente (pdf). Pantar heeft inmiddels ook de medewerkers geïnformeerd over de mogelijke inbraak en wat de gevolgen zijn mochten er gegevens zijn gestolen. Het onderzoek naar de waarschijnlijke inbraak zal twee tot drie weken duren.

De werkprocessen zijn op dit moment nog min of meer normaal aan de gang. Pantar is het grootste sociaal ontwikkelbedrijf in de regio Amsterdam en Diemen. Het biedt aan ruim drieduizend mensen met een arbeidsbeperking werk en begeleiding. De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) van de Vereniging Nederlandse Gemeenten ondersteunt Pantar.