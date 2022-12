Advertorial: De belangrijkste trends omtrent security in het integratievak op een rij

Security is een onmisbaar element van iedere organisatie. Ongeacht het soort data en de applicaties waarmee je werkt, het veilig houden van gegevens is cruciaal. Security-incidenten kunnen verstrekkende gevolgen hebben, denk bijvoorbeeld aan financiële schade en compliance-problemen, tot imagoschade en klantenverlies. In het trendrapport ‘Security en integraties: de belangrijkste trends op een rij’ zoomen we in op de trends op het gebied van security, wat de rol is van API’s en API Gateways bij het verhogen van de digitale veiligheid van jouw organisatie, en hoe Enable U hieraan bijdraagt.

Digitalisering gekenmerkt door steeds meer integratie

De digitalisering van de maatschappij maakt dat steeds meer processen digitaal draaien. We zien dat die digitale wereld steeds meer geïntegreerd is. IT-systemen zijn in toenemende mate met elkaar verbonden en applicaties bevinden zich niet alleen meer in het eigen netwerk, maar ook steeds vaker daarbuiten. Daarmee zijn meerdere schijven van de IT met elkaar verbonden. Meer integraties bieden ook meer mogelijkheden, bijvoorbeeld voor het registreren van data, het automatiseren van processen en, misschien wel het belangrijkste, het borgen van snelheid, eenvoud en veiligheid.

API’s: de sleutel tot integratiesucces

Hoe zorgen we er dan voor dat integraties van systemen en applicaties ook mogelijk zijn / kunnen? Daarin zijn API’s ongekend belangrijk. Een API (Application Programming Interface) is een technische bouwsteen om een integratie mogelijk te maken. API’s zijn software-interfaces die applicaties met elkaar kunnen laten communiceren; als het ware een toegangspoort tot een bepaalde toepassing. Nagenoeg ieder bedrijf maakt vandaag de dag gebruik van API's. De reden daarvoor is onder andere dat integraties via API’s veel minder complex zijn dan veel andere integraties.

Security voorop

Met een steeds sterkere verschuiving van analoog naar digitaal verschuiven bedreigingen van data eveneens van analoog naar digitaal. En juist met de integratie van diverse digitale toepassingen via API’s is het zo belangrijk dat niet alleen bij de toepassingen zelf, maar ook de API’s security op orde is.

Ten aanzien van security nemen we een aantal belangrijke trends waar. Zo is anno 2022 een trend de toenemende aandacht voor API-management en security, als logisch gevolg van het toenemende gebruik van API’s voor integratie. In dit kader worden er ook steeds meer API Gateways ingezet, een soort digitale poortwachter voor het (veilig) ontsluiten van gegevens. Dat is niet gek, aangezien we ook zien dat het aantal ransomware aanvallen gigantisch stijgt.

Toch zien we dat het vaak aan standaarden en uniform beleid ontbreekt omtrent werken met API’s. Ook zien we dat het bewustzijn over de impact van eigen gedrag op de digitale veiligheid van de organisatie ontbreekt bij veel medewerkers, hetgeen zorgwekkend is met de stijging van het aantal digitale toepassingen per organisaties en de integratie van die toepassingen. Als organisatie kun je beveiliging van je systemen nog zo goed hebben ingericht en gestandaardiseerd, ongeluk zit dan alsnog in een klein hoekje. Hoe ga je daarmee om?

Niels Beckers, Chief Commercial Officer (CCO) Enable U over security: “De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Je wilt dan ook zeker stellen dat je niet de zwakste schakel bent.”

Alle security-trends op een rij zien?

Het is slechts een greep uit de security trends die we zien in het integratievak. In het trendrapport ‘Security en integraties: de belangrijkste trends op een rij’ zoomen we in op bovenstaande en veel andere ontwikkelingen omtrent security. We geven je het inzicht en de kennis om veilig en verantwoord met integraties om te gaan.

Download hier gratis het trendrapport!

Veel leesplezier!