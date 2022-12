Storing Rackspace door beveiligingsincident in hosted Exchange-omgeving

Hostingbedrijf Rackspace heeft al een aantal dagen te maken met een storing in de hosted Exchange-omgeving die is veroorzaakt door een beveiligingsincident. Op 2 december meldde Rackspace dat er een probleem was met de hosted Exchange-omgevingen waardoor klanten problemen met de toegang hadden. De wachttijden van klanten met vragen werd zo groot dat Rackspace naar eigen zeggen duizend man extra personeel inzette om support te verlenen.

Na verschillende updates meldde Rackspace op 3 december dat de storing is veroorzaakt door een beveiligingsincident. Om wat voor soort incident het precies gaat laat het hostingbedrijf niet weten. Gisteren waren er nog steeds problemen met de Exchange-omgevingen waardoor klanten niet bij hun mail konden, tenzij ze verschillende workarounds doorvoerden. Tevens is Rackspace begonnen om alle getroffen klanten te bellen.

Volgens beveiligingsonderzoeker Kevin Beaumont draaide één van de Rackspace-servers mogelijk een kwetsbare versie van Exchange. Dit is niet door Rackspace bevestigd en Beaumont weet het ook niet met zekerheid, aangezien Exchange-buildnummers niet altijd betrouwbaar zijn, maar het is wel opvallend, aldus de onderzoeker. De server in kwestie zou op basis van het buildnummer sinds augustus niet meer zijn bijgewerkt met patches en daardoor kwetsbaar zijn voor het actief aangevallen ProxyNotShell-lek waarvoor Microsoft in november met updates kwam.

Rackspace laat vanochtend weten dat het de e-maildiensten al voor duizenden klanten heeft hersteld en bezig is om dit voor alle getroffen klanten te doen.