Frans ziekenhuis annuleert operaties wegens cyberaanval

Een ziekenhuis in Versailles heeft dit weekend wegens een cyberaanval operaties geannuleerd, patiënten uit de intensive care overgeplaatst en de opname van nieuwe patiënten beperkt. De aanval op het André Mignot hospital deed zich afgelopen zaterdagavond voor.

Om wat voor aanval het precies gaat is niet bekendgemaakt, maar er is sprake van afpersing, zo meldt France 24. Uit voorzorg besloot het ziekenhuis om het computernetwerk uit te schakelen. Doordat het netwerk offline is zijn patiënten niet meer centraal te monitoren, wat inhoudt dat zorgpersoneel in elke kamer aanwezig moet zijn om de schermen te monitoren, aldus de Franse minister van Volksgezondheid François Braun. Die stelt dat de aanval voor een complete herorganisatie van het ziekenhuis heeft gezorgd.

Het Franse openbaar ministerie is een onderzoek naar de aanval gestart en afpersing door de aanvallers. Dat zou op de diefstal van data of ransomware kunnen duiden. Meerdere Franse ziekenhuizen zijn het afgelopen jaar door ransomware getroffen.