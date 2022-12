Europol meldt aanhouding van 2500 katvangers bij internationale operatie

Bij een internationale operatie zijn wereldwijd 2500 katvangers aangehouden die in veel gevallen werden gebruikt voor het witwassen van geld dat via cybercrime is gestolen. Tijdens de operatie, die plaatsvond van halverwege september tot eind november en waar ook Nederland aan meedeed, werden bijna 8800 katvangers geïdentificeerd en ruim tweehonderd personen die katvangers ronselen. Uiteindelijk vonden er zo'n 2500 aanhoudingen plaats.

Katvangers stellen hun rekening al dan niet bewust aan criminelen ter beschikking. Ze worden onder andere via e-mail en nepvacatures geronseld. Opsporingsdiensten ontdekten vierduizend frauduleuze transacties die via katvangers werden uitgevoerd. In totaal konden autoriteiten 17,5 miljoen euro onderscheppen, aldus Europol. Om het publiek te waarschuwen geen katvanger te worden starten Europol en Europese banken deze week een bewustzijnscampagne.