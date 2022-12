Kwetsbaarheid in VLC media player maakt remote code execution mogelijk

Er is een nieuwe versie van de populaire mediaspeler VLC media player verschenen die meerdere kwetsbaarheden verhelpt, waaronder een beveiligingslek dat remote code execution mogelijk maakt. Op sommige systemen geeft de software echter ten onrechte aan dat er geen update beschikbaar is, wat inhoudt dat gebruikers handmatig moeten updaten.

VLC 3.0.18 verhelpt meerdere problemen die kunnen leiden tot een denial of service of crashes. Een kwetsbaarheid verdient de meeste aandacht. Wanneer een gebruiker een malafide vnc-link opent kan dit leiden tot een buffer overflow en een aanvaller code op het systeem laten uitvoeren. Gebruikers wordt dan ook aangeraden om naar de nieuwste versie te updaten.

Didier Stevens van het Intern Storm Center laat weten dat bij verschillende Windows-versies de updateserver ten onrechte meldt dat er geen nieuwe versie beschikbaar is, waardoor gebruikers met een kwetsbare versie blijven werken. VLC-ontwikkelaar VideoLAN is hierover ingelicht. Gebruikers kunnen de nieuwste versie ook zelf downloaden via VideoLAN.org.